Соціологи кажуть, що Наша Україна може пройти в парламент

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження громадської думки населення України, проведеного компанією DEFgroup у період з 5 до 15 вересня 2012 року.

Зокрема, встановили соціологи, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, п’ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири політичні сили.

Лідером є Партія регіонів, рейтинг якої становить 23,2% серед усіх респондентів і 27,5% серед тих, хто візьме участь у голосуванні.

ВО "Батьківщина" відстає від ПР на 6-7% із рейтингом 16,5% серед усіх респондентів і 21,5% серед тих, хто візьме участь у виборах.

На третьому місці - партія "УДАР Віталія Кличка" з рейтингом 10,5% і 12,0% відповідно.

Комуністична партія України набирає на сьогодні 8,3% і 10,2% відповідно.

ВО "Свобода", партія Наталії Королевської "Україна - Вперед!" і партія "Наша Україна" мають 4,2%, 3,6% і 3,0%, відповідно (серед усіх респондентів) і 5,1%, 4,3% і 3,6% серед тих, хто візьме участь у голосуванні, зазначається у повідомленні.

При цьому, готовність прийти на вибори народних депутатів, якби вони відбулися найближчої неділі, згідно з даними дослідження, висловили близько 70% респондентів. Водночас 16% респондентів зазначили, що не братимуть участі у голосуванні і ще 15% на сьогодні не визначилися.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України. Опитані респонденти репрезентують доросле населення України старше за 18 років. Обсяг вибірки становив 2200 респондентів. Похибка вибірки становить 2,5%.