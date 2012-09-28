Медведєв закликав українців берегти Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Ялті на Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Я зараз «колупався» в Інтернеті, і звернув увагу на повідомлення про те, що Франція пообіцяла заощадити для бюджету 37 млрд євро. Відповідно до нового проекту бюджету, 20 млрд євро країна передбачає одержати за рахунок підвищення податкового навантаження. Я звертаюся до всіх, але, перш за все, до українських підприємців: бережіть свій уряд, тому що коли він змінюється, він збільшує податки», - сказав Д.Медведєв.