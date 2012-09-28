Завтра опозиція оприлюднить відео з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу поблизу харківської лікарні сказав один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Нас не допустили, але є й гарні новини, завтра ми оприлюднимо відео із Юлією Тимошенко», - сказав А.Яценюк.

На уточнюючі питання, чи у відеоролику Ю.Тимошенко буде робити звернення, де саме було знято відео і хто зробив записи, А.Яценюк сказав: «Завтра ми його побачимо, ми це не коментуємо».

Як повідомляв УНІАН, Керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

За даними ДПтС, Ю.Тимошенко звернулась до керівництва колонії з проханням про надання їй 28 вересня побачення з соратниками.

«Дозвіл на таке побачення керівництвом установи надано не було, про що було проінформовано саму Ю.Тимошенко з роз’ясненням причин та посиланням на нормативну базу», - повідомили в пенітенціарній службі.