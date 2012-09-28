«УДАР» чергує під дверима окружної комісії №97 на Київщині

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив кандидат в народні депутати України від партії «УДАР» Павло Різаненко.

Зокрема, він поінформував, що при жеребкуванні для створення дільничних виборчих комісій в окружній виборчій комісії №97 уповноважена особа від «УДАРу» помітила, що конверти, у яких знаходилися жеребки, хоча й були абсолютно однаковими, відрізнялися на дотик, за цупкістю. «Були створені певні умови, щоб у одних представників жеребки були в одному типі конвертів, у інших – у другому», - сказав П.Різаненко.

Проте в результаті жеребкування майже на кожній дільниці «УДАР» чи «Батьківщина» отримали своїх представників. Після жеребкування, зазначив П.Різаненко, комісія не збиралася протягом п’яти днів. «Їх не задовольняли результати», - сказав він.

Після цього, зазначив П.Різаненко, 25 вересня було достроково припинено повноваження голови ОВК №97 Максима Ситєнкова. «До нас дійшла інформація, що ця заміна відбулася за ініціативи влади, за те, що не впорався зі своїм завданням, що опозиційні партії отримали своє представництво в ДВК», - сказав П. Різаненко.

В той же час він повідомив, що хоча «Батьківщина» та «УДАР» отримали місця у ДВК, їхніх членів від цих партій системно не повідомляють про проведення засідань, хоча ці комісії вже почали збиратися. «Це робиться навмисно, щоб двічі зібравшись, зафіксувати, що ці члени ДВК два рази пропустили засідання комісії, і після цього виникає підстава для їхнього виключення», - пояснив П.Різаненко і додав, що це дає привід для посилення контролю за діяльністю комісій.

Він зазначив, що раніше неодноразово відбувалися спроби проводити і засідання ОВК, не повідомляючи тих її членів, які не входять до провладної більшості. «Довелося запровадити чергування під дверима комісії», - сказав П.Різаненко.

Водночас він висловив переконання, що на кожному засіданні ОВК для забезпечення відкритості і прозорості її роботи повинні бути присутні українські та міжнародні спостерігачі, уповноважені та довірені особи, представники ЗМІ, а також має проводитися відеозапис засідань комісії.

П. Різаненко наголосив, що після проходження до парламенту «УДАР» ініціюватиме депутатські розслідування по кожному із зафіксованих випадків спроб фальсифікацій. Він також нагадав, що на попередження порушень та захисту реальних результатів голосування на виборчому окрузі №97 було створено Комітет опору фальсифікаціям, куди увійшли, зокрема, «УДАР», «Батьківщина» та ВО «Свобода».

Як відзначив керівник прес-служби виборчого штабу П.Різаненка Денис Гнатюк, із самого початку ОВК №97 була сформована так, що кількісну перевагу отримали провладні сили. Крім того, приміщення, у якому працює комісія, не відповідає умовам, заявленим ЦВК, зокрема, ускладнено спостереження за її роботою журналістів та спостерігачів.

Також Д.Гнатюк повідомив, що біля будівлі, де розміщується комісія, за колишнього її голови під час засідань «крутились десь до 15 мовчазних спортивних хлопців». За його словами, деякі члени комісії не витримали такого тиску і склали свої повноваження.