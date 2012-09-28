Соратник Тимошенко каже, що тюремники «дуже прокололися»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський, коментуючи недопуск до екс-прем’єра лідерів Об’єднаної опозиції.

«Пенітенціарна служба дуже прокололася. Вони написали, що в них є рекомендації німецьких лікарів. Я сьогодні не полінувався, поїхав до нового виконувача обов’язків начальника колонії, при двох свідках він мені заявив, що нема таких рекомендацій, і він не може їх надати. Про що було поінформовано прокуратуру», - сказав С.Пашинський.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

У Державній пенітенціарній службі вказали, що, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр на знак протесту проти недопуску до неї соратників лягла на підлогу перед своєю палатою.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко збирається лежати на підлозі доти, доки до неї не допустять О.Турчинова, А.Яценюка і Г.Немирю.