Яценюк каже, що він регулярно листується з Тимошенко

Про це сказав голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час прес-конференції в Івано-Франківську, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін».

Він нагадав, що напередодні разом із соратниками з Об’єднаної опозиції побували в харківській лікарні, проте їм не дозволили зустрітися з Ю.Тимошенко. «Хотілося просто по-людськи побачитися, поговорити. По-друге – це, звичайно, обговорити питання виборчої кампанії», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що Юлія Тимошенко вже двічі зверталася до керівництва Державної пенітенціарної служби з вимогою надати дозвіл на особисту зустріч із ним.

Незважаючи на це, підкреслив А.Яценюк, їм вдається обмінюватися інформацію про перебіг основної стадії виборчої кампанії Об’єднаної опозиції. За словами А.Яценюка, і цього разу, попри заборону особистої зустрічі, їм вдалося обмінятися інформацією. «Звичайно, не вдалося узгодити особисто цілий ряд питань, але при цьому я передав своє бачення виборчого процесу, Юлія Володимирівна передала своє бачення», - наголосив А.Яценюк.

Голова Ради Об’єднаної опозиції повідомив, що спілкується з Ю.Тимошенко в першу чергу через адвокатів «Ми регулярно переписуємось. Тому їм все одно не вдасться зупинити наш переможний поступ», - додав він.