Спостерігачі від ЄС оприлюднять перші висновки про вибори 29 жовтня

Про це, як повідомляє Польське радіо, сказав голова місії, депутат Європарламенту Павел Коваль.

Він зауважив, що очолювана ним місія є найбільшою місією Європарламенту зі спостереження за виборами.

«Україна досягла такого рівня політичної культури, що саме голосування під час парламентських виборів 28 жовтня не повинно бути проблемою. Особливо важливим буде перебіг виборчої кампанії», - сказав П.Коваль.

Він повідомив, що планує зустрітися з лідерами усіх політичних сил, які беруть участь у парламентських виборах в Україні.

«Кампанія, що відбувається, очевидно, проходить в тіні того факту, що двоє лідерів опозиції перебувають у в’язниці. Сьогодні ключовою справою у спостереженні за виборами не є лише технічний перебіг процесу голосування, передусім слід стежити протягом передвиборчого періоду – тобто за ситуацією у ЗМІ. Я звертатиму увагу на всі сигнали щодо свободи ЗМІ, також у розумінні випуску програм опозиції. Це дуже важливо», – заявив польський євродепутат.

П.Коваль керуватиме групою, що складається з 15 євродепутатів. Як голова місії спостерігачів він обіцяє особливо пильнувати, щоб представники Європарламенту були політично нейтральними і не висловлювали своїх політичних симпатій перед виборами. Політик додав, що він буде клопотатися про те, щоб місія ЄП поїхала в Україну у передвиборчий період, а не тільки за два дні до голосування.