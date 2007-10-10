Мороз з Бойком розішлися у поглядах на Мендуся

Лідер СПУ Олександр Мороз високо цінує Володимира Бойка. Але не згоден з його різкою оцінкою діяльності і людських якостей соціаліста Ярослава Мендуся, якого Бойко, за його власним зізнанням, як людина «просто не сприймає» і вважає «пройдисвітом».

Нагадаємо, що вчора на прес-конференції в УНІАН, Бойко заявив: «Від таких партії треба позбавитись».

«Я високо ціную господарський і політичний досвід Володимира Семеновича, його практичний внесок у справу відстоювання соціальної справедливості на підприємствах, які відносяться до сфери його впливу, а також в депутатську діяльність, - цитує Мороза сайт СПУ. - Розумію, що для гострих висловів Володимира Бойка на адресу роботи Соціалістичної партії і її активу є підстави. Проте я не згоден з деякими узагальненнями, робити які можна виключно на основі результатів аналізу, яких у Володимира Бойка, природно, немає. Зокрема, вважаю несправедливою і некоректною його оцінку ролі і місця у виборчій кампанії (і в партії) Ярослава Мендуся. Це один з найбільш відповідальних і підготовлених політиків, здатних мислити і діяти масштабно і кваліфіковано».