Литвин пропонує лишити гомосексуалізм вузькому колу обраних

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

В.Литвин зауважив: «Я людина традиційна, людина консервативна, усталених поглядів і позицій, і я вважаю, що нам оці гламурні явища, які ми маємо в суспільстві, коли стало можливим демонструвати, в тому числі нетрадиційні зв’язки і стосунки, треба було б залишити виключно тій вузькій групі людей, які цим живуть, а не накидати на суспільство те, що призводить до розбещення й аморальщини».

«Тому я думаю, що таке рішення треба прийняти, зваживши на зауваження і рекомендації Науково-експертного управління Верховної Ради», - підкреслив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)».

За дане рішення проголосували 289 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінального кодексу заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.

Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

Відповідно до законопроекту, ввезення в Україну товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, гомосексуалізм карається штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років з конфіскацією товарів.

Ті ж самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують гомосексуалізм, караються штрафом до 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з конфіскацією кіно- та відеопродукції.