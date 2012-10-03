Литвин вилучив «наклеп» із законодавчої бази ВР

Про це він повідомив у Facebook.

В.Литвин написав: «10 хвилин тому я підписав постанову про вилучення цього питання із законодавчої бази ВР».

В.Литвин вважає, що до цього законопроекту не потрібно повертатися. «До помилок повертатися не можна. З них треба робити правильні висновки», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв в першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальну відповідальність за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону було внесено народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також протести журналістської співдружності.

25 вересня В.Журавський зареєстрував в парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

2 жовтня Верховна Рада скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». За таке рішення проголосували 349 з 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Коментуючи це рішення, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту і депутатської етики Сергій Сас сказав, що цим голосуванням за нібито скасування законопроекту про наклеп провладна більшість і керівництво ВР ввели в оману не тільки народних депутатів, журналістів, а й все українське суспільство. За його словами, законопроект про наклеп не скасовано, він продовжує перебувати в базі законопроектів і у будь-який момент може бути ухвалений.