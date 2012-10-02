Сас: Законопроект про наклеп не скасували - суспільство ввели в оману

Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики Сергій Сас, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами С.Саса, сьогоднішнім голосуванням за нібито скасування законопроекту про наклеп провладна більшість та керівництво ВР ввели в оману не тільки народних депутатів, журналістів, а й все українське суспільство.

С.Сас продемонстрував стенограму ранкового засідання, де спікер ставить на голосування пропозицію про скасування рішення ВР про прийняття у першому читанні проекту внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини.

Однак, за словами С.Саса, відповідно до п.1 ч.1 статті 114 Регламенту ВР, за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні парламент може приймати рішення про прийняття документа за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання. А відповідно до статті 91 Регламенту, суб'єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови, в якій рекомендує прийняти те чи інше рішення Верховній Раді.

Таким чином, за словами С.Саса, сьогоднішнім рішенням Верховна Рада скасувала рішення про прийняття законопроекту у першому читанні, але не відмінено постанову та пункт про доручення головному комітету підготувати законопроект до другого читання.

Народний депутат зазначив, що у базі законопроектів вказується, що рішення про прийняття у першому читанні скасовано, але у базі залишилась постанова депутата Віталія Журавського №11255, яку, насправді, Верховна Рада не приймала, але вона існує.

«У сухому залишку ми маємо законопроект, який не знятий з розгляду, а це означає, що він у будь-який момент може бути внесений та проголосований ще у цьому скликанні», - заявив С.Сас.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР В.Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про відміну рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». “За” таке рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.