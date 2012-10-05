Кандидата побили, переплутавши з депутатом Москалем

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив журналістам на прес-конференції у Хмельницькому народний депутат Геннадій Москаль, "невідомі особи облили якоюсь рідиною обличчя О.Ксенжука, переплутавши його зі мною".

“Я давав у Кам’янець-Подільському прес-конференцію для ЗМІ, після якої залишився для додаткового спілкування з журналістами. У цей час керівник обласного штабу ВО ”Батьківщина” О.Ксенжук, котрий зовні схожий на мене, виходив із приміщення й зіткнувся на виході з п’ятьма молодиками. “Ви Геннадій Геннадійович Москаль?”, — спитали вони. Побачивши, що молодики налаштовані агресивно й бажаючи вберегти мене від провокацій, О.Ксенжук відповів: “Так”. Після чого нападники бризнули йому в обличчя з великих шприців якусь невідому рідину, кілька разі вдарили і втекли”, - розповів Г.Москаль.

За його словами, О.Ксенжук написав відповідну заяву до міського відділу міліції і зараз перебуває у лікарні на обстеженні.

Народний депутат також додав, що "свідки відзняли кількох нападників, що стояли перед приміщенням, на камеру мобільного телефону і ми вже надали ці фото міліції".

Як зазначила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласного управління УМВС в області Інна Проник, заява взята до розгляду та з’ясовані особи двох чоловіків. “Це місцеві мешканці. Наразі проводяться слідчі дії”, - додала вона.