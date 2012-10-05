Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Росія, мені здається, зацікавлена в тому, щоб ці вибори створили проблеми для України у відносинах з ЄС. Тоді Росія може виступити з такою пропозицією, скажімо взимку нинішнього року або на початку наступного року, від якої Україні буде вкрай складно відмовитися», - сказав експерт.

За словами М.Пашкова, Росія займає сьогодні вичікувальну позицію і виходить зі своїх інтересів, зокрема із задекларованої Президентом РФ Володимиром Путіним чіткої програми інтеграції в пострадянський простір. «Йде цілеспрямована, дуже збалансована, цілком добре організована кампанія, яка має на меті інтегрувати Україну в цей простір», - вважає експерт.

М.Пашков також відзначив, що сьогодні Росія не демонструє стабільність, тому якщо говорити про європейську і євразійську інтеграцію, то необхідно усвідомлювати, що, йдучи на Схід й інтегруючись в Митний союз, Україна йде в конгломерат авторитарних країн із досить проблемною економікою, складними внутрішньополітичними подіями і з величезною проблемою у сфері демократії.

«Якщо ми проголосили курс на європейську інтеграцію, то потрібно не лише ухвалювати закони, а й внутрішньополітичні рішення, які ведуть в цьому напрямі», - сказав він.

У свою чергу науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань відзначив, що дії Президента України Віктора Януковича на європейському напрямі, що призводять до погіршення відносин з Європою, абсолютно підіграють російським інтересам.

Кажучи про відносини України з ЄС, експерт зазначив, що не можна все зводити до справи екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. «Якщо Тимошенко «випустять», то це буде ключовий сигнал для Європи, але Європа розуміє, що, крім справи Тимошенко, є ще низка проблем, які свідчать про рух до авторитаризму», - сказав О.Гарань.