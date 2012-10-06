Експерт: замовні рейтинги діють на запалені мізки політиків, а не на виборців

10:49, 06 жовтня 2012
Політика
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Замовні рейтинги, які дають вищий відсоток підтримки тій чи іншій політичній силі, діють на зовсім малий відсоток виборців, переконує заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.

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«Це не дієвий інструмент. Проводилися методичні експерименти - це діє на лічені відсотки людей. Це діє на запалені мізки політиків, але не на пересічного раціонального виборця. Виборець голосує за свої власні інтереси, тому йому не так важливо який у кого рейтинг», - заявив Головаха.

5 канал

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