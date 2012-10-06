Експерт: замовні рейтинги діють на запалені мізки політиків, а не на виборців
10:49, 06 жовтня 2012Політика
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Замовні рейтинги, які дають вищий відсоток підтримки тій чи іншій політичній силі, діють на зовсім малий відсоток виборців, переконує заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.
Головаха натякає, що політики викидають гроші на вітер
«Це не дієвий інструмент. Проводилися методичні експерименти - це діє на лічені відсотки людей. Це діє на запалені мізки політиків, але не на пересічного раціонального виборця. Виборець голосує за свої власні інтереси, тому йому не так важливо який у кого рейтинг», - заявив Головаха.
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