Експерт: замовні рейтинги діють на запалені мізки політиків, а не на виборців

«Це не дієвий інструмент. Проводилися методичні експерименти - це діє на лічені відсотки людей. Це діє на запалені мізки політиків, але не на пересічного раціонального виборця. Виборець голосує за свої власні інтереси, тому йому не так важливо який у кого рейтинг», - заявив Головаха.

5 канал