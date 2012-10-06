Соціолог: на мажоритарних округах буде повна вакханалія

Про це в ефірі «5 каналу» заявили директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна та Президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько.

«Я думаю, на мажоритарних округах буде повна вакханалія. Тому що насправді на всіх кандидатів, на всі мажоритарні округи не вистачить ніяких соціологів, і тому будуть брати кого завгодно, хто назветься соціологом, того і будуть брати. А перевірити дуже важко буде», – заявила Бекешкіна.

«225 округів забезпечити професійними соціологами, на мою думку Україна не в силах», – зауважив Хмелько.