"Свобода" підготувала пакет економічних законопроектів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, презентуючи разом із народним депутатом Олександром Бондаром розроблений членами партії пакет законодавчих ініціатив.

Так, у партії вважають за необхідне ухвалити закон "Про ліквідацію приватних монополій", яким передбачено добровільну відмову приватних монополістів від частини своїх об’єктів, що перевищує межу 25%. У разі їхньої відмови виконати вимогу цього закону, буде запущено в дію примусовий механізм передачі до Фонду держмайна усього майна приватної монополії, оскільки, на думку авторів цієї ініціативи, концентрація засобів виробництва в одних руках призводить до відсутності конкуренції, збільшення цін на роботи, товари, послуги тощо.

Новою редакцією закону "Про приватизацію державного майна" представники "Свободи" планують заборонити приватизацію стратегічно важливих об’єктів, внесених до переліку заборонених до приватизації, а також заборонити продаж держмайна без реальної конкуренції між покупцями, та заборонити його продаж юридичним особам, які мають монопольне положення у відповідному сегменті ринку.

Крім того, "Свобода" вважає за необхідне ухвалити закон "Про примусову легалізацію капіталу та рахунків в банках, що перебувають та зареєстровані за кордоном". На переконання авторів цієї ініціативи, власники капіталів, "якщо вони дійсно патріоти України", мають легалізувати гроші протягом трьох місяців, а також відмовитися від реєстрації в офшорних зонах бізнесу з наступною державною перереєстрацією (при цьому 50% від суми, поверненої в Україну з офшору, сплачується до держбюджету, а 50% інвестується у підприємства на території України). У разі відмови майно і права власності підприємств, зареєстрованих в офшорах, переходять до держави.

Також «свободівці» планують добитися ухвалення закону, який спрощує режим реєстрації малих та середніх підприємств. Зокрема, передбачено, що для реєстрації підприємства необхідно буде лише 5 довідок повідомного характеру замість нинішніх 17.

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Водночас для ліквідації дефіциту бюджету Пенсійного фонду України "Свобода" пропонує скасувати пенсійну реформу, обмежити максимальний розмір пенсій для громадян (не більше 5 мінімальних розмірів пенсій) для солідарної пенсійної системи. Також відповідним законопроектом передбачено, що для отримання права на державне пенсійне забезпечення фізичні особи, що отримують заплату «в конвертах», а також громадяни України, що працюють за кордоном, можуть зареєструватися як суб’єкти підприємницької діяльності та сплачувати єдині внески до Пенсійного фонду.

Крім того, у партії переконані, що одним із найважливіших законопроектів для Верховної Ради 7-го скликання має стати закон «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення», яким передбачено встановити заборону на продаж сільськогосподарських земель. Продаж цих земель можна буде здійснювати тільки державі в особі спеціально уповноваженого органу, а громадяни України зможуть мати у власності землю сільськогосподарського призначення, набуту ними у законний спосіб: під час розпаювання, отримання у спадщину, на правах довгострокової оренди.