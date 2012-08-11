"Свобода" внесе законопроект про заборону комуністичної ідеології

Про це О.Тягнибок написав у своєму блозі на «Українській правді».

«Заява П.Сіманєнка щодо зміни герба і славня України шляхом референдуму – маячня. Це у головного компартійного прислужника олігархів, як казав їхній кривавий диктатор Сталін – "ґалавакруженіє от успєхаф". Після підписання українофобського закону про мови Сіманєнка справді понесло. Але пропозиція щодо референдуму – блеф», - наголосив О.Тягнибок.

Він упевнений, що державницька свідомість українців перебуває на такому рівні, що мало хто візьметься підтримувати таку антиконституційну ініціативу.

О.Тягнибок пообіцяв, що за три місяці, коли "Свобода" пройде в парламент, одним із перших її законопроектів буде Закон "Про заборону комуністичної ідеології в Україні".

«Цей проект закону, який розробило наше об'єднання, я подав на розгляд Верховної Ради ще 1 листопада 2005 року. Як бачимо, він актуальний і сьогодні», - підкреслив лідер ВО «Свобода».

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня лідер КПУ Петро Симоненко запропонував на всенародному референдумі обговорити герб і гімн України. Він вважає, що лише референдум здатний покласти край двадцятирічним суперечкам щодо символів України.

П.Симоненко зазначив, що держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».