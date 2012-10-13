Тягнибок розраховує завтра вивести в центр Києва 20 тисяч людей

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, таку кількість людей організатори заходу вказали у поданій на його проведення заявці до КМДА.

Водночас у міліції зазначили, що охорону громадського порядку під час акції забезпечуватимуть майже три тисячі правоохоронців та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, включаючи резерв.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Києві ВО "Свобода" проведе Марш боротьби. Учасники маршу зберуться о 14.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку, де відбудеться віче. Після завершення зібрання розпочнеться Марш боротьби, що пройде центральними вулицями Києва.

Після маршу відбудеться святковий концерт на Михайлівській площі, в якому візьмуть участь провідні українські рок-гурти та виконавці: "Кому Вниз, "Вій", "Орест Лютий", "Фліт", Павло Нечитайло ("Пропала грамота").

Разом з тим народний депутат України від КПУ Олександр Голуб заявив, що Компартія 14 жовтня у Києві проведе акцію «антифашистського та антибандерівського спрямування». За його словами, акція пройде на Бессарабській площі біля пам'ятника Леніну.

При цьому О.Голуб запевнив, що комуністи не допустять проведення маршу ВО «Свобода» на Хрещатику.