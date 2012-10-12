Комуністи готуються не пустити людей Тягнибока на Хрещатик

Представники ВО «Свобода» на свято Покрови, 14 жовтня, планують провести у Києві марш з нагоди вшанування воїнів Української повстанської армії.

Як повідомляє сайт партії, збір учасників маршу призначено на 14.00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

У рамках заходу заплановано проведення віче та ходу центральними вулицями Києва.

ВО «Свобода» вимагає повернути звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.

Після маршу заплановано святковий концерт за участю гуртів "Кому Вниз", "Вій", "Фліт", а також Павла Нечитайла та Ореста Лютого

Натомість КПУ проведе 14 жовтня в Києві акцію «антифашистського та антибандерівського спрямування».

Про це заявив народний депутат України від КПУ Олександр Голуб, повідомляє офіційний сайт партії.

За його словами, акція пройде на Бессарабській площі біля пам'ятника Леніну.

«В ході акції працюватиме відкритий мікрофон, і звичайні громадяни зможуть підійти і висловити свою думку щодо спроб героїзації ОУН-УПА, своє ставлення до історичних питань і до подій сьогодення. Це така громадсько-політична акція», – сказав О.Голуб.

При цьому він запевнив, що комуністи не допустять проведення маршу ВО «Свобода» по центральній вулиці Києва. «Щороку крайні праві профашистські сили намагаються провести марш по Хрещатику, й ліві завжди цьому протидіють», – пояснив О.Голуб, додавши, що «не пустити націоналістів на центральну вулицю країни для комуністів надпринципово».

«Наскільки нам на сьогоднішній день відомо, по Хрещатику ніякого маршу не планується, але якщо він почнеться, ми, безумовно, переглядатимемо свої плани», – додав він.

Чисельність акції, за словами О.Голуба, «залежатиме від того, чи буде спроба пройти по Хрещатику». «Якщо така спроба буде, то буде багато людей. Якщо ні, то декілька сот осіб. Я думаю, близько 500 осіб візьмуть участь в акції», – зазначив він.