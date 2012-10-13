«Свобода»: У Полтаві міліція «пресує» перевізників через замовлення на Київ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської обласної організації ВО «Свобода».

За словами власників автобусів, напередодні їм особисто телефонували з обласного управління ДАІ і погрожували, що заберуть ліцензії, якщо вони повезуть «свободівців» до Києва, хоча договори на перевезення пасажирів із перевізниками було укладено завчасно.

У прес-службі нагадали, що 14 жовтня у Києві ВО "Свобода" проведе Марш Боротьби. Учасники маршу зберуться о 14.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку, де відбудеться віче. Після завершення зібрання розпочнеться Марш Боротьби, що пройде центральними вулицями Києва.

Після маршу відбудеться святковий концерт на Михайлівській площі, в якому візьмуть участь провідні українські рок-гурти та виконавці: "Кому Вниз, "Вій", "Орест Лютий", "Фліт", Павло Нечитайло ("Пропала грамота").

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех заявила, що в області перевізники відмовляються надавати партії автобуси для поїздки активістів до Києва на Марш боротьби. За словами І.Сех, кілька підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, відмовилися від уже запланованої поїздки до Києва, пояснюючи це тиском з боку правоохоронних та контролюючих органів.

Сьогодні у Сумській обласній організації ВО «Свобода» повідомили, що у Сумах міліція погрожує перевізнику, який зобов’язався везти активістів партії до Києва на Марш боротьби.