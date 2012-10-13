Тернопільські перевізники заявляють, що їм забороняють везти свободівців у Київ

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», аналогічно до Сум, Полтави і Львова, «міліція погрожує підприємцям на Тернопіллі податковими перевірками та позбавленням ліцензій, якщо ті врешті-решт наважаться везти націоналістів до столиці».

«Таким чином, «Свобода» вбачає в тиску міліції на перевізників перешкоджання у здійсненні політичної діяльності, оскільки серед людей, які 14 жовтня мають приїхати до Києва, значна частина є делегатами З’їзду об’єднання, що відбудеться по завершенню Маршу боротьби», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову надавати націоналістам автобуси для поїздки до Києва 14 жовтня на Марш боротьби повідомили перевізники з Полтавщини, Сумщини та Львівщини, мотивуючи це тиском із боку обласного керівництва правоохоронних органів.

14 жовтня учасники маршу зберуться о 14.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку, де відбудеться віче. Після завершення зібрання розпочнеться Марш боротьби, що пройде центральними вулицями Києва.

Учасники маршу вийдуть із гаслами захисту національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців.

Вимоги учасників маршу: повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою Української нації та проголосити 14 жовтня - День створення УПА - державним святом.

Разом з тим народний депутат України від КПУ Олександр Голуб заявив, що Компартія 14 жовтня у Києві проведе акцію «антифашистського та антибандерівського спрямування». За його словами, акція пройде на Бессарабській площі біля пам'ятника Леніну.

При цьому О.Голуб запевнив, що комуністи не допустять проведення маршу ВО «Свобода» на Хрещатику.