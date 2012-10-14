Свобода: ДАІ супроводжує на Київ автобуси «братків», а свободівців - блокує

Подібну колону бачили полтавські свободівці, які на знак протесту проти перешкоджання проїзду полтавської делегації на з'їзд ВО "Свобода" та Марш боротьби заблокували трасу Харків-Київ поблизу Полтави, повідомляє прес-служба Свободи.

Ще напередодні з'явилася інформація про те, що перевізники відмовляються надавати автобуси для поїздки 14 жовтня до Києва на Марш Боротьби, присвячений 70-річчю Української Повстанської Армії, пояснюючи це тиском з боку правоохоронних органів.

За словами власників автобусів, напередодні їм погрожують, що заберуть в них ліцензії, якщо вони нададуть Свободі автобуси для поїздки до Києва, хоча договори на перевезення пасажирів із перевізниками, запевняє ВО, були укладені заздалегідь.

У повідомлені також зазначається, що полтавські свободівці усе ж виїхали на Київ сімома мікроавтобусами, які, однак, у Супрунівці (передмістя Полтави) о 1 годині 30 хвилин зупинили співробітники ДАІ і під різними приводами заборонили здійснювати рейс на Київ: фара подряпана, не достатньо документів для перевезення пасажирів тощо.

У відповідь полтавські свободівці вийшли з автобусів і організованою колоною, вигукуючи гасла й речівки, рушили по трасі Полтава-Київ. Машини ДАІ, як тільки вони наближаються, від'їжджають далі.