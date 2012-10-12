УДАР і Батьківщина почали узгоджувати мажоритарників

ВО «Батьківщина» підтримала ініціативу партії "УДАР" щодо визначення єдиного кандидата від демократичних сил – як представників партій, так і самовисуванців – у мажоритарних округах, де у іншому випадку можлива перемога провладних кандидатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", зазначивши, що подібний алгоритм дій партія "УДАР" пропонувала демократичним силам з початку поточного року.

Як йдеться в повідомленні, «сьогодні можна говорити про перші позитивні результати. Кандидат в депутати по 144 округу на Полтавщині, представник ВО «Батьківщина» Дмитро Хрістов зняв свою кандидатуру на користь представника "УДАРу" Сергія Капліна, який має вищу підтримку виборців. Відповідну заяву вже подано до Центральної виборчої комісії».

Партія "УДАР" висловлює сподівання, що ЦВК вчасно та згідно з вимогами закону відреагує на рішення кандидата.

«Цей приклад свідчить про можливість будувати політику на принципах відкритості та відповідальності. Ми переконані, що найближчими днями представники демократичних сил зроблять усе від них залежне для перемоги в мажоритарних округах», – йдеться у заяві партії "УДАР".