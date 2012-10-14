Невідомі запалили димові шашки в колоні Свободи, що рухається до Михайлівської площі

На Михайлівській площі має відбутись продовження заходів з нагоди 70-х роковин створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, попереду колони учасники несуть великий розтягнутий Державний прапор України та тримають в руках червоно-чорний стяг УПА, а також портрет Степана Бандери. По шляху руху колони людям кидають під ноги прапори Комуністичної партії України та Партії регіонів. Інші учасники акції несуть ці ж само прапори, але схиливши їх додолу.

У колоні Всеукраїнського об’єднання «Свобода», яка рухається по вулиці Володимирській у напрямку Михайлівської площі, невідомі особи підпалили кілька димових шашок.

Як передає кореспондент УНІАН, невідомі мають при собі символіку «Динамо-ультрас».

Водночас працівники міліції наразі не вживають заходів, щоб запобігти цій провокації.

Піша хода супроводжується боєм барабанів. На шляху колони працівниками міліції перекрито вулиці, які прилягають до вулиці Володимирської і ведуть на Хрещатик.