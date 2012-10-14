Свобода почала віче на честь 70-річчя створення УПА

Як передає кореспондент УНІАН, за даними організаторів, в акції беруть участь близько 3 тис. осіб, які тримають в руках державні прапори, прапори ВО «Свобода» та червоно-чорні прапори УПА.

Водночас, як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Києві, за даними правоохоронців, у віче, організованому партією «Свобода», беруть участь від 1500 до 2000 осіб.

Як повідомлялося, очікується, що після завершення віче розпочнеться Марш боротьби, який пройде центральними вулицями Києва.

Учасники маршу вийдуть із гаслами захисту національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців.

Вимоги учасників маршу: повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня - День створення УПА - державним святом.