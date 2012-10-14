Свободівці біля столичного главку міліції спалили прапори КПУ і ПР
17:05, 14 жовтня 2012Політика
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Прихильники ВО «Свобода» на підході до Михайлівської площі спалили прапори КПУ та ПР.
Прапори КПУ І ПР несли схиленими до землі
Прихильники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» під час пішої ходи від пам’ятника Тарасу Шевченку до Михайлівської площі з нагоди 70-річчя створення Української повстанської армії спалили прапори Компартії України та Партії регіонів, які несли з собою, схиливши їх до землі.
Як передає кореспондент УНІАН, цей акт вони вчинили на підході до Михайлівської площі біля столичного главку міліції.
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