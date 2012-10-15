Батьківщина у відповідь УДАРу зняла з виборів 26 мажоритарників (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після з’їзду один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«З’їзд під час дискусії, яка висловлювалась, яка достатньо активно обговорювалась, прийняв, я вважаю, відповідальне рішення. А саме - ми зняли на користь партії «УДАР» 26 кандидатів у народні депутати», - сказав О.Турчинов.

За його словами, серед цих 26 кандидатів – четверо нинішніх народних депутатів.

«Це важливе приймалось рішення, але це рішення прийнято», - наголосив О.Турчинов.

Він підкреслив, що вважає цей процес позитивним для України, таким, що посилює позиції демократичних сил під час виборчої кампанії.

«Сьогодні ми прийняли це рішення, яке, звичайно, треба було прийняти ще півроку тому… Те, що сьогодні прийнято рішення щодо зняття 26 кандидатів, - це додатково збільшує шанс опозиції на перемогу. Це, звичайно, позитивне рішення. У рамках цього рішення треба буде остаточно з’ясувати, чи ці кандидати в депутати, які будуть йти від наших партнерів, чи підтримають вони програму опозиції, про яку ми неодноразово заявляли: угоду про створення коаліції демократичних сил в новому парламенті», - сказав, у свою чергу, один з лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

При цьому представники опозиції не назвали журналістам кандидатів у народні депутати, які були зняті з балотування.

Як наголосив О.Турчинов. це буде зроблено пізніше, оскільки списки кандидатів, які знімаються з виборів, треба сьогодні подати до Центральної виборчої комісії.

У свою чергу, з посиланням на свої джерела, у твіттері «Української правди» повідомляється, що "на підставі соціології по Києву поки знятий лише один мажоритарник – Юрій Ганущак, який балотується по 214 округу в Дніпровському районі Києва".

Згідно з повідомленням, в кулуарах розказали, що Ганущак не протестував проти зняття.

«По 214 йде Довгий. Ганущак сказав, що Довгий все скупив і важко буде пробитися», - повідомляє твіттер УП.

Як повідомляв УНІАН, у Києві проходить з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

З’їзд мав розпочатися о 10.00, але делегати, у тому числі кандидати у народні депутати у мажоритарних округах, прибували на з’їзд ще впродовж 50 хвилин. З’їзд проходить у закритому режимі.

14 жовтня партія «УДАР» зняла своїх кандидатів на користь «Батьківщини» в 26 мажоритарних округах.