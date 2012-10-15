Фальшивий сайт «УДАРу» опублікував провокаційну заяву нібито Кличка і Тягнибока

«Це фальшивий сайт з фальшивими заявами», - сказала керівник Інформаційного департаменту партії «УДАР» Оксана Зінов’єва.

Вона зазначила, що адреса справжнього офіційного сайту «УДАРу» - http://klichko.org

Фальшива заява нібито В.Кличка та О.Тягнибока, розміщена на сайті: http://www.udar-klichko.com/zayava.html

«Люди явно готувалися. Повністю скопійовано дизайн нашого офіційного сайту», - підкреслила О.Зінов’єва

«Ми вважаємо, що ця інформація не випадково з’явилась як раз у день з'їзду Об'єднаної опозиції. Зроблено це з метою посварити та роз’єднати опозиційні сили і зірвати домовленості про єдиних кандидатів по мажоритарних округах», - заявила О.Зіновієва.

*** Сьогодні з електронних адрес нібито від прес-служби «УДАРу» на адресу ЗМІ надійшов лист з гіперпосиланням на інтернет-сторінку, яка була майже ідентична офіційному сайту «УДАРу», на якій було розміщено заяву В.Кличка та О.Тягнибока зі звинуваченнями на адресу одного з лідерів Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка.