Третьяков: Мій головний конкурент на окрузі – кандидат від влади Парцхаладзе

«Безумовно, мій основний суперник забудовник Парцхаладзе, який пов'язаний з владою, - розповів Третьяков в інтерв'ю журналістам «Газети київської». - І хоча він позиціонує себе як самовисуванець, очевидно, що при цьому він працює в режимі найбільшого сприяння з боку влади. Зокрема, при повній підтримці голови Святошинської райдержадміністрації Рюмшина, який, за повідомленнями ЗМІ, навіть бере участь в агітаційних заходах Парцхаладзе».

Третьяков підкреслив, що навіть сценарій фальсифікацій, який вже запустила влада, їй не допоможе, тому що його підтримка серед виборців є набагато більшою, ніж у його конкурента.

Нагадаємо, що округ № 218 об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.