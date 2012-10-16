В Ірпені визначили лідерів виборів (опитування)

Як повідомив на прес-конференції в УНАН голова Спілки об’єднань громадян «Демократична Київщина» Ігор Найда, відповідне опитування було ініційоване створеною спілкою кординаційною радою, яка діє для забезпечення дотримання прав громадян на вільне волевиявлення та здійснення дієвих заходів і запобігання можливим фальсифікаціям під час виборів до Верховної Ради України в окрузі № 95.

І.Найда повідомив, що до координаційної ради долучилися 15 представників кандидатів у депутати і громадських організацій.

За його словами, одним із елементів прозорості виборчої кампанії, на погляд учасників коордради, є донесення до виборців інформації про те, хто з кандидатів і політичних партій має найбільші шанси перемогти в одномандатному виборчому окрузі або подолати виборчий бар’єр.

Завідувач лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор Вадим Васютинський повідомив, що опитування проводилося з 6 по 11 жовтня серед 2029 повнолітніх жителів Ірпеня і 16 населених пунктів Києво-Святошинського району Київської області, де проживають 96,5% виборців округу № 95.

За словами В.Васютинського, загалом в окрузі переважають позитивні наміри щодо участі у виборах - обов’язково участь у виборах, якби вони проходили у період проведення опитування, взяли 58,5%. Застосування відповідних коефіцієнтів дає підстави оцінити можливу явку на вибори на рівні 77,9%, додав експерт.

Опитування вказує на те, що лідерами виборчих симпатій є «Батьківщина» - 22,3% та «УДАР» - 21,6%. При цьому в Партії регіонів – 13,5%, у ВО «Свобода» - 7,9%, КПУ – 7,2%.

Обираючи одного із запропонованих кандидатів в одномандатному окрузі, перевагу респонденти віддали Олександру Юракову («УДАР») – 21,8%, Петру Мельнику (Партія регіонів) - 17,2%, В’ячеславу Кутовому («Батьківщина») – 16,9% та Євгену Жовтяку (Українська платформа «Собор») – 8,2%.

Як сказав В.Васютинський, у відповідях на запитання: «Хто з перелічених кандидатів у разі його обрання депутатом виявився б, на Вашу думку, найбільш опозиційним до теперішньої влади?», на першому місці опинився О.Юраков – 19,8%, на другому В.Кутовий – 18,7%, на третьому Є.Жовтяк – 12,7%.

На запитання: «Кого з перелічених кандидатів повинна, на Вашу думку, підтримати Об’єднана опозиція для перемоги над кандидатом від Партії регіонів?» більшість опитаних відповіла, що це має бути О.Юраков – 19,9%, В.Кутовий – 19,3%, Є.Жовтяк – 11,7%.

Присутній на прес-конференції кандидат у народні депутати Є.Жовтяк висловив переконання, що на даний час на виборах перемагають не ідеї чи особистості, а виборчі технології.

Водночас, він не виключив фальсифікацій в окрузі № 95 і повідомив, що вирішив зняти свою кандидатуру з балотування. Є.Жовтяк додав, що надалі працюватиме над тим, аби запобігати можливим фільсифікаціям в окрузі.