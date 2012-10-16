Мер Львова вирішив створити політичну партію

Текст відповідної заяви мер Львова оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

“Відчуваю, що цей крок на сьогодні є необхідним для подальшого досягнення поставленої мети – збудувати країну, в якій хочеться жити. Відтак, виступаю з ініціативою створення політичної партії “Самопоміч”. “Самопоміч” не буде учасником парламентських виборів 2012 року. Ми на початку свого шляху в політиці і будемо поступово здобувати довіру українців своєю працею”, - зазначає у заяві А.Садовий.

Він також наголосив, що партія “Самопоміч” базуватиме свою діяльність на засадах християнської моралі, а її ідеологічним центром буде місто Львів.

“Я закликаю до співпраці всіх, хто поділяє цінності, озвучені в цій заяві. Ми розпочинаємо збір підписів українців за створення партії “Самопоміч”. Вірю, що нам вдасться зібрати достатнє коло однодумців, аби збудувати свій український дім на своїй землі”, - наголошує А.Садовий.

У прес-службі Львівської міської ради кореспонденту УНІАН підтвердили, що міський голова Львова дійсно розмістив відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook про створення політичної партії.

Довідка УНІАН. “Самопоміч” - це громадська організація, заснована 2004 року, яка взяла собі за ідеологічний взірець рух політичної, економічної та освітньої самоорганізації українців Галичини початку ХХ століття. З 2004 року понад 100 тисяч львів’ян стали активними учасниками проектів, реалізованих “Самопоміччю”.

Громадська організація “Самопоміч” вважається наближеною до міського голови Львова А.Садового.