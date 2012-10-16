ЗМІ: Кабмін скасував монополію на продаж імпортного газу

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина».

Так, такою, що втратила силу, названо постанову № 163 від 5 березня 2008 року, яка, зокрема, передбачала, що з 1 березня 2008 року імпортний газ реалізується на території України тільки "Нафтогазом". Тоді це рішення було ухвалене урядом Юлії Тимошенко з метою обмежити поставки газу українським споживачам з боку RosUkrEnergo та її "дочки" - "Укргаз-Енерго".

Офіційно у Міненерго вчора відмовилися коментувати ухвалене рішення. Проте джерело газети у відомстві заявило, що воно прийняте у рамках виконання зобов'язань України з реформування ринку газу. Цей закон за наполяганням Євросоюзу Україна прийняла ще в 2010 році, проте роботу над реструктуризацією газового ринку досі не розпочато. Ще однією причиною ухвалення документа джерело в Міненерго називає необхідність залучення інвесторів до будівництва терміналу для поставок скрапленого газу у порту Южний. "Компанії, які ведуть переговори про приєднання до проекту, питають, як їм повертати свої інвестиції, якщо продавати імпортний газ в Україні має право лише НАК, - відзначає джерело в Міненерго. - За таких умов неможливо зібрати необхідні гроші для будівництва терміналу". У вересні були названі перші компанії, зацікавлені в участі в цьому проекті, - іспанська Enagas і американська Excelerate Energy.

Джерело в Міненерго також відзначило, що ухвалене рішення дозволить демонополізувати ринок газу з урахуванням того, що в найближчому майбутньому можуть з'явитися інші, не залежні від "Газпрому", постачальники палива до країни. Так, після втручання Єврокомісії Словаччина погодилася надати свою ГТС для прокачування палива з Європи, незважаючи на погрози з боку "Газпрому" знизити об'єм транзиту. Поки це лише теоретична можливість. Але експерти вважають, що за умови інвестицій у розмірі 18-20 млн дол. з 2014 року Україна зможе одержувати близько 10 млрд кубометрів газу дешевшого, ніж російський.

Директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що ухвалення цієї постанови знімає будь-які перешкоди для імпорту газу до України. «Тепер будь-яка компанія, що має ліцензію на продаж газу всередині країни, видану НКРЕ, може імпортувати, розмитнювати і продавати газ, що імпортується», - відзначив Д.Марунич. На думку експерта, вимога мати ліцензію не дозволить вийти на український ринок "Газпрому" або його структурам. "Головними продавцями імпортного газу в цьому випадку можуть стати облгази, міськгази та інші газотрейдери, що працюють у регіонах", - відзначив експерт.