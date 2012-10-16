Янукович у Луганську переріже стрічку

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, під час робочої поїздки В. Янукович візьме участь в урочистій церемонії відкриття Палацу спорту «ЛТК Арена», на відкритті якого ознайомиться з технічними характеристиками і перспективами розвитку спортивного комплексу.

Потім Президент відвідає Науково-виробничий центр «Трансмаш», де ознайомиться з окремими зразками продукції підприємства (два дослідні зразки вагонів: вантажного люкового вагону і вагону-цистерни, вперше виготовленими на заводі до приїзду Президента). Генеральний директор ПрАТ «НВЦ «Трансмаш» Сергій Мокроусов також поінформує Президента про реконструкцію навчального центру, оснащеного сучасним обладнанням, в якому працюватимуть філіали трьох кафедр Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

Президент також огляне цех колісних пар і візковий цех, а також візьме участь в урочистому відкритті нового цеху гальмівного обладнання.

Також очікується, що В. Янукович проведе нараду з керівниками міст і районів області, а також підприємств регіону, на якій обговорюватиметься стан і перспективи соціально-економічного розвитку Луганської області, після чого відбудеться спілкування Президента з пресою.