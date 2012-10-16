Яценюк чекає від Кличка чіткої відповіді

Народний депутат, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк звернувся до партії «УДАР» із закликом підписати ще до виборів угоду про створення демократичної коаліції в новій Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

«Ми звертаємося до партії «УДАР» дати чітку відповідь, чи готові вони боронити Україну і сформувати демократичну більшість у новому парламенті», - наголосив А.Яценюк.

«Об’єднуватися треба до виборів, а не після, а то після виборів буде ситуація, якою інфікована нинішня ВР – знову будуть торгувати картками (йдеться про картки для голосування – УНІАН) як кредитним картками», - заявив А.Яценюк.

Він зазначив, що в проекті коаліційної угоди передбачено ухвалення 80 законопроектів. За його словами, передбачається ухвалити закон про порядок імпічменту Президента України. «Ми хочемо розпочати процедуру імпічменту чинного Президента Віктора Януковича – 2,5 роки вистачить», - наголосив А.Яценюк.

Також, за його словами, передбачається ухвалення законів про відкликання народного депутата України, про голосування виключно за себе і про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками.

«Ми скасуємо ганебний мовний закон, а також пенсійну і податкову реформи», - наголосив А.Яценюк.

Крім того, додав він, «ми продовжимо мораторій на землю, і не дамо можливості вам, регіонали, далі торгувати Україною і українською землею, і заробляти мільярди доларів на знедолених людях, які живуть в селі».