ВР вирішила на прощання попрацювати ударно

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 252 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Сьогодні порядком денним передбачено розгляд понад 30 законопроектів.

Крім того, зараз ВР розглядає питання щодо включення ще близько 20 законопроектів до порядку денного поточної сесії.

Як відомо, сьогодні відбувається останнє засідання парламенту перед виборами до ВР, котрі відбудуться 28 жовтня.

В той же час, як зазначив вчора голова Верховної Ради Володимир Литвин, нинішній парламент працюватиме ще в пленарному режимі 2 тижні в листопаді 2012 року.