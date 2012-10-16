У Ющенка назвали «Батьківщину» та «Удар» фабриками тушок

Про це заявила кандидат у депутати від партії «Наша Україна» Ірина Ванникова.

«Якщо в основі політичних сил лежать цінності – вони можуть знайти спільну платформу для дій. Два бажаючих потрапити у владу, які працюють на чужих грошах, ніколи таких домовленостей не досягнуть. У таких партійних проектах бажаючих отримати владу завжди буде більше, ніж місць у парламенті», - сказала вона.

Ірина Ванникова наголосила, що публічна сварка, яка виникла між «Батьківщиною» та УДАРом через провал узгодження кандидатів-мажоритарників, свідчить про те, що їхня головна мета – не взаємне підсилення заради боротьби із владою, а отримання максимального результату для себе.

«Про жодну реальну опозиційність не йдеться. Жодної ідеології немає. «Удар» - це БЮТ-2. Один прагне посісти місце іншого, тому така ситуація була передбачувана. Цікаво, чи буде хто з їхніх лідерів виправдовуватися перед виборцями знаменитим «Пропало все!», - вважає Ірина Ванникова.

При цьому вона нагадала, що партії без ідеологій перетворюються на «фабрики тушок» у парламенті, і ця характеристика стосується і Об’єднаної опозиції і «Удару».

Відтак, майбутня співпраця у парламенті стала ще більш сумнівною, натомість реальністю можуть стати прогнози про можливе блокування «Удару», який за деякими соціологічними опитуваннями випереджає опозицію, та Партії Регіонів у парламенті.

«Відбулася велика омана виборців», - констатувала Ірина Ванникова.