Донеччани не хотіли їздити в Маріуполь поїздом Skoda, а тепер уже не зможуть

Про це УНІАН повідомили в ДЗ.

У Південній залізниці (ПЗ) УНІАН повідомили, що наповнюваність потягу Донецьк-Маріуполь була недостатньою і становила близько 8-10%.

Крім того, на ПЗ повідомили, що у зв'язку зі скасуванням потягу № 175/176 Донецьк-Маріуполь змінився оборот фірмових денних швидкісних потягів «Південний експрес».

Зокрема, перший склад електропоїзду «Шкода» слідує поїздом №159 за маршрутом Харків-Дніпропетровськ відправленням з Харкова о 6.05 і прибуттям до Дніпропетровська о 9.12, далі поїздом №170 Дніпропетровськ-Донецьк відправленням з Дніпропетровська о 9.50 і прибуттям до Донецька о 12.46, далі поїздом №169 Донецьк-Дніпропетровськ відправленням з Донецька о 15.55 і прибуттям до Дніпропетровська о 18.49, далі поїздом №160 Дніпропетровськ-Харків відправленням з Дніпропетровська о 19.30 і прибуттям до Харкова о 22.50.

Другий склад електропоїзда «Шкода» тепер слідує поїздом №157 за маршрутом Харків-Донецьк відправленням з Харкова о 6.25 і прибуттям до Донецька о 10.18, далі поїздом №172 Донецьк-Луганськ відправленням з Донецька о 13.11 і прибуттям до Луганська о 15.41, далі поїздом №171 Луганськ-Донецьк відправленням з Луганська о 16.21 і прибуттям до Донецька о 18.50, далі поїздом №158 Донецьк-Харків відправленням з Донецька о 19.20 і прибуттям до Харкова о 23.10.

Нагадаємо, з 27 травня, згідно з експериментальним графіком, розробленим Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізниця»), електропоїзди Skoda мали долати відстань від Донецька до Маріуполя (132 км) за 1 годину 50 хвилин.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках із постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові поїзди Skoda категорії Інтерсіті складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.

Поїзди Skoda придбано за укладеним у січні 2011 року договором між ПЗ і компанією Skoda Vagonka на поставки двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів із шести вагонів кожний на суму 39,9 млн євро.