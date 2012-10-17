Янукович вимагає найсуворішого покарання для Femen

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій.

«Я вимагаю від правоохоронних органів найсуворішої відповіді на це варварство», - сказав В.Янукович.

Він зауважив, що суспільство довіряє церкві, і все ж не можна сказати, що свідомість всіх людей відповідає високим моральним принципам.

«Ми не можемо сказати, що свідомість усіх людей є такою, щоб ми були спокійні за моральний стан суспільства», - сказав Президент.

Він зауважив, що має на увазі різні інциденти, і найбільш ганебним В.Янукович назвав інцидент, коли в центрі Києва спиляли хрест.

«Я вважаю, що такого в нашій державі не повинно бути, і ми повинні прагнути, щоб такого більше ніколи не було, це дуже тривожний сигнал і дуже небезпечний прояв, на який ми будемо реагувати належним чином згідно з українським законодавством»: - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року активістки жіночого руху Femen спиляли бензопилою і повалили хрест жертвам політичних репресій у Києві неподалік Жовтневого палацу.

При цьому вони заявили, що зробили це на знак підтримки російської групи «Pussy Riot».

"У день винесення вироку жіночий рух висловлює підтримку і повагу своїм російським колегам із гурту Pussy Riot. На знак солідарності з жертвами кремлівсько-попівського режиму Femenки звалили поклінний хрест...", - заявили тоді у Femen.

За фактом пошкодження хреста міліція порушила кримінальну справ (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство»). Розпочато досудове слідство.