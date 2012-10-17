Янукович попередив Богатирьову, що роздивиться її роботу під мікроскопом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

Глава держави зауважив, що сьогодні наведення порядку на цьому ринку відбувається не системно.

«Деякі ініціативи, які були ще два-три місця тому, вони пригальмувалися. Я попереджаю, Раїсо Василівно (міністр охорони здоров’я Р.Богатирьова – УНІАН), вас особисто, як тільки закінчаться вибори, на Раді національної безпеки і оборони ми розглянемо все під мікроскопом – що виконано, що не виконано», - сказав В.Янукович.

При цьому він пообіцяв, що всі винні у гальмуванні вирішення проблем з цінами на ліки будуть покарані.

«Якщо ми знайдемо виконавців, які загальмували цей процес, вони будуть за це відповідати, майте на увазі, на чолі з вами», - сказав В.Янукович, звертаючись до Р.Богатирьової.

Разом з тим він назвав дуже важливою реформу медичної сфери, яка сьогодні проходить в Україні, і піддав жорсткій критиці тих, хто висловлює незадоволення нею, зазначивши, що не розуміє, як у цих людей повертається язик критикувати таку важливу справу.