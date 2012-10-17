Держкомтелерадіо: В ефірах провідних телеканалів переважає опозиція

При проведенні дослідження аналізуються ефіри наступних телеканалів: ІНТЕР, 1+1, ICTV, Новий канал, СТБ, ТРК “Україна”, Перший національний, 5-й канал, повідомляє сайт ДКТРУ.

Показники розраховано як cпіввідношення загальних хронометражів прямої політичної реклами, інформаційних матеріалів у новинах, часу виступів у ток-шоу між “опозиційними” (ОО “Батьківщина”, УДАР, “Україна вперед!”, ВО “Свобода”, “Наша Україна”, Радикальна партія тощо) та Партією регіонів.



Результати моніторингу за 8-14 жовтня 2012 року:



1. За обсягами прямої політичної реклами “опозиційні” сили представлені в 1,98 рази більше за Партію регіонів (20год, 48хв, 27сек проти 10год, 27хв, 15сек). Комуністична партія представлена в обсязі 5год, 14хв, 28сек.

2. Висвітлення діяльності “опозиційних” політичних сил у новинах переважає Партію регіонів: за хронометражем - у 3,89 раза (1год, 57хв, 57сек проти 30хв, 21сек), за кількістю сюжетів – у 5,8 рази (87 проти 15). Комуністична партія представлена в обсязі 12хв, 36сек.

3. Час, виділений на виступи представникам “опозиційних” сил в ефірах найпопулярніших ток-шоу та програм у 7 разів більший за час, який був за спікерами Партії регіонів (5год, 40хв, 52сек проти 43хв, 40сек). Комуністична партія представлена в обсязі 44хв, 25 сек.

4. Загальна кількість сюжетів щодо висвітлення діяльності органів державної влади 138, загальний хронометраж часу приділений цьому 3год, 37хв, 58сек.

Таким чином, враховуючи загальні хронометражі присутності Партії регіонів та “опозиційних” політичних сил – суб’єктів виборчого процесу в ефірах провідних телеканалів, то “опозиція” представлена у 2,4 рази більше (28год, 27хв, 13сек проти 11год, 41хв, 16сек).

Загальний хронометраж присутності в ефірах телеканалів Комуністичної партії складає 6год, 29хв, 11 сек.

У разі сумування хронометражів присутності Комуністичної партії та Партії регіонів в ефірах телеканалів, то “опозиційні” політичні сили матимуть перевагу у 1,6 раза (28год, 27хв, 13сек проти 17год, 43хв, 27сек).

Додавання часу висвітлення діяльності органів державної влади до часу присутності Партії регіонів у ефірах не є коректним, проте, навіть при використанні такого сумування, перевага присутності “опозиційних” сил буде близько 86% (28год, 27хв 13сек проти 15год, 19хв, 14сек).

Обсяги ефірного часу на провідних загальнонаціональних телеканалах за період 8-14 жовтня 2012 року, виділені на висвітлення та висловлювання точки зору представників “опозиції” на 86% більше використаних обсягів ефірного часу представниками влади та Партією регіонів.