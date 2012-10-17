ЦВК оголосила кандидатові попередження за наклеп

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК на підставі рішень Луганського окружного адміністративного суду і Донецького апеляційного адміністративного суду.

Зокрема, суд визнав порушенням здійснення кандидатом І.Беркутом агітації за допомогою поширення відомостей, які, відповідно до судових рішень, мали завідомо недостовірний та наклепницький характер.

"Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 106 І.Беркуту попередження за порушення встановлених законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ЦВК", - йдеться у рішенні Центрвиборчкому.

Оголошення попередження кандидату у народні депутати, згідно із законом про вибори, не призводить до виключення його з передвиборчої боротьби, навіть за умови, якщо таких попереджень буде кілька.