Янукович їде на малу Батьківщину

Про це повідомляє прес-служба Президента.

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За інформацією прес-служби ОДА, глава держави візьме участь у роботі V Міжнародного інвестиційного саміту в Донецьку і відвідає Єнакієве.

За повідомленням прес-служби Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України, у Єнакієвому В.Янукович візьме участь у церемонії відкриття будівельного майданчика нової повітряно-розподільчої установки «ПРУ-1400», яку компанія Air Liquide почне зводити на базі Єнакіївського металургійного заводу. У рамках програми заходу відбудеться урочиста закладка першого каменя нової установки.