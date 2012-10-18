Спостерігачі бачать, що градус використання адмінресурсу значно зріс

Місія міжнародної організації із спостереження за виборами CIS-EMO зазначає збільшення випадків використання адміністративного ресурсу в ході виборчої кампанії в Україні в останні дні перед голосуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник місії Олег Верник сьогодні під час круглого столу в Києві.

«Що справді нас хвилює, це все-таки, що в останній тиждень значно підвищився градус використання адмінресурсу», - зазначив він.

За словами О.Верника, основна маса порушень виходить від кандидатів-мажоритарників.

Як наголосив спостерігач, ті з них, хто «реально бореться за перемогу, є представниками олігархічних промислових груп». «Вони, відповідно, навряд чи можуть чисто, прозоро представляти власні партійні бренди, які вони взяли в лізинг, в оренду на час передвиборної кампанії», - вважає він.

При цьому О.Верник зазначив: «Поки що ми не можемо констатувати, що загальне збільшення порушень приводить нас до остаточного висновку про нелегітимність цих виборів».