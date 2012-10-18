Тігіпко запевняє, що обвалу гривні не буде

Про це він заявив під час прес-конференції в офіційному прес-центрі ПР у четвер, 18 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами С.Тігіпка, українська економіка залежить від ситуації в світі. Але ефективна і виважена робота уряду дає змогу утримувати національну валюту стабільною.

«Зараз у нас є повна вертикаль влади. І це дуже важливо», - наголосив політик.

«Обвалу гривні не буде. Ніхто цього не дочекається. До речі, у нас ще в гру не вступав Національний банк. У більшості європейських країн вже задіяні сили національних банків (для подолання світової кризи - ПР)», - зазначив він.

Заступник голови ПР також нагадав, що для розвитку економіки було прийнято ряд стратегічно важливих рішень. Зокрема, Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі з СНД, підтримується і розвивається торгівля з Туреччиною, прийнято закон про індустріальні парки, закони, які стимулюватимуть створення нових робочих місць, і закон про зайнятість.