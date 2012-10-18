Герман рада, що з'явиться ще одне міністерство

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, під час прес-конференції Ганна Герман акцентувала увагу на тому, що глава держави під час виступу на відкритті ІІІ Спортивного конгресу України, зазначив, що він готовий розглянути пропозиції щодо утворення окремого центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

«І коли Президент сказав це, ми зрозуміли, що його наміри тверді. Що міністерство, яке буде окремо займатися спортом, буде в Україні. Бо насправді це дуже потрібно», - наголосила керівник офіційного прес-центру ПР.

Вона зауважила, що «в спорті потрібні люди, які добре знають цю ділянку, які мають там авторитет, які будуть займатися не лише професійним, а, зокрема, широким масовим спортом». Водночас політик додала, що «ця ділянка робота була дуже запущена. І Президент багато думав над цим. Ми не раз розглядали це питання і на Гуманітарній раді. І, врешті-решт, сьогодні прозвучала фраза Президента про те, що такий окремий орган буде».

«Я вітаю це й дуже рада цьому. Думаю, що всі спортсмени – також», - резюмувала Ганна Герман.

