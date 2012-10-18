«Дніпропетровський терорист» оголосив голодування

Про це журналістам повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Олег Ричка.

Він відзначив, що В.Сукачов не дав зрозумілих пояснень своєму вчинку.

«Він повідомив, що хоче попоститися, побути з Богом», - повідомив О.Ричка.

Він також відзначив, що, швидше за все, обвинувачений хоче піти від відповідальності.

При цьому, як повідомляють дніпропетровські ЗМІ, В.Сукачов оголосив голодування з вимогою звільнити з-під арешту двох його друзів - нібито незаконно затриманих Дмитра Реву і Льва Просвірніна.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, під час яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.

За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС та Інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

Затримані також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року. 13 жовтня 2011 року в центрі Харкова близько двох годин ночі стався вибух біля одного з кіосків. 21 жовтня 2011 року в центрі Запоріжжя в супермаркеті "Сільпо" спрацював вибуховий пристрій в одному з ящиків камери схову.

У Дніпропетровську в ніч на 16 листопада 2011 року на проспекті Карла Маркса вибухнула залізобетонна урна для сміття, внаслідок чого загинула одна людина - фінансовий директор однієї з місцевих фірм.