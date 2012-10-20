На Львівщині підпалили виборчий штаб "регоіналів"

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Львівської обласної організації Партії регіонів Уляна Копцюх, у п'ятницю близько 5.20 ранку, невідомі кинули у вікно офісу виборчого штабу на першому поверсі двоповерхової будівлі на вул. Степана Бандери, 43/1 у місті Стрий, горючу речовину.

„Завдяки діям охоронця, який перебував у приміщенні, вогонь швидко загасили. Обгоріла лише віконна рама, пошкоджений склопакет, закопчене приміщення. Зловмисники, які пішли на цей крок, навіть не зважали на те, що на другому поверсі будівлі, в якій розміщується виборчий штаб Партії регіонів, знаходяться житлові квартири і могли постраждати люди”, - зазначила У.Копцюх.

Вона також відмітила, що це вже друга за час виборчої кампанії спроба підпалу цього офісу партії регіонів. Перша спроба була влітку, однак причетних до цього злочину до цього часу не встановлено.

У.Копцюх також повідомила, що відповідну заяву про спробу підпалу подано до Стрийського міськвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, „сьогодні в чергову частину Стрийського МВ ГУМВС України у Львівській області надійшло повідомлення від чергового МНС про те, що на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в місті Стрий виникла пожежа. Ніхто не постраждав. Слідчо–оперативна група встановила, що пожежа виникла у приміщенні, де розташований районний виборчий штаб однієї із політичних партій України". За даними міліції, внаслідок пожежі обгоріла частина віконної рами та підвіконня, спостерігалось велике задимлення приміщення.

Згідно з повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю, за даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Проводяться слідчі дії щодо виявлення причин виникнення пожежі, встановлюється сума завданих збитків.