Доньку Тимошенко нагородили медаллю (фото)

Нагороду вручив голова та засновник форуму Жан-Поль Картерон у Женеві (Швейцарія), повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

"Ваша мама у в’язниці. Зараз ви боретеся зі злом, весь тягар знаходиться на ваших плечах. Поки ваша мама не з вами, поки вона у в’язниці, наш форум допоможе вам, і ми будемо з вами. Коли Юлія Тимошенко, яка зараз страждає, вийде з цього пекла у сяйві світла ранку – Україна буде інтегрована у глобальний демократичний світ ", - сказав Ж.-П.Картерон, нагороджуючи Є.Тимошенко.

У свою чергу Є.Тимошенко подякувала за нагороду. "Я, моя мама, усі люди, які страждають від несправедливості та приниження їх прав, сьогодні відчули вашу солідарність. Повертаючись до України, я відчуваю силу і мужність", - наголосила вона.

"Моя мама жертвує собою і живе боротьбою за Україну. Для неї неможливо здатися. Я дуже пишаюся її боротьбою за демократію. Я борюся за неї не тільки тому, що я її дочка. Я борюся за неї як українка, яка знає, що коли вона буде на свободі, в України з’явиться шанс, шанс на демократичне майбутнє", - заявила Є.Тимошенко.

Як повідомлялося, 19 жовтня Є.Тимошенко та заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря брали участь у Форумі Crans Montana у Женеві.

Crans Montana Forum засновано у 1986 році, тісно співпрацює з ООН, ЮНЕСКО, ЄС та іншими інституціями задля забезпечення стабільності, безпеки та поваги до прав людини у світі.

У 2005 році Ю.Тимошенко отримала нагороду Crans Montana Forum «За боротьбу за демократичні цінності».