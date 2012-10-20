Міліція за 20 хвилин знайшла «мінера» Дарницького вокзалу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали правоохоронці, сьогодні, 20 жовтня, о 08.00 до Дарницького райуправління міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від анонімного абонента про те, що Дарницький залізничний вокзал в Києві замінований.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво Дарницького районного управління міліції, спеціалісти-вибухотехніки та представники інших профільних відомств.

Була здійснена негайна евакуація людей в безпечну зону.

В результаті огляду території фахівцями вибухотехнічної служби вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

При цьому у ВЗГ підкреслили, що правоохоронцями столичної міліції через 20 хвилин було затримано киянина, 1969 року народження, який у нетверезому вигляді з хуліганських мотивів здійснив анонімний дзвінок про «замінування» Дарницького вокзалу.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомлялося, у зв’язку з повідомлення про замінування Дарницького вокзалу було евукуйовано близько 1 тис. пасажирів.

Дарницький вокзал розташований на лівому березі Києва, він приймає електрички обласного значення. З березня цього року в Дарниці почали здійснювати першу зупинку поїзди, які прямують до столиці з Донецька і Одеси.