УПЦ попереджає владу про можливі масові протести через біопаспорти

Про це сказав у коментарі УНІАН повноважний представник Української православної церкви у Верховній Раді України протоієрей Василь Русінка.

На його думку, система запровадження в Україні біометричних паспортів не захищена, перетворює людину на об'єкт маніпулювання, віднімає свободу, право на вільне волевиявлення, несе загрозу духовному, психічному, та фізичному життю особистості.

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«Закон «Про єдиний державний демографічний реєстр» вніс серйозний резонанс в наше суспільство, почав викликати масовий супротив великої кількості віруючих громадян. Автори закону не звернули серйозної уваги на багатотисячні прохання своїх виборців. Закон може викликати нову хвилю серйозних протестів у нашому суспільстві, тому що він містить грубі порушення ст.32, 35 Конституції України», - вважає повноважний представник УПЦ у ВР.

Він розповів, що останнім часом на адресу Повноважного представництва УПЦ у Верховній Раді України надходять чисельні звернення віруючих громадян проти біометричних паспортів та електронних ідентифікаторів. Листи-звернення також надходять на адресу керівництва церкви.

На думку протоієрея В.Русинки, кожен законопроект повинен нести громадський спокій та добробут, а церква – що ідентифікується з народом, повинна впливати на процеси законотворення у державі, в якій несе своє служіння.

«Переконаний в тому, що необхідно доносити до віруючих громадян загальноцерковне, богословське тлумачення таких проявів сучасного світу. На жаль, ми спостерігаємо богословську неосвіченість істинним вченням церкви багатьох наших віруючих, і це, безперечно, сіє страх, породжує неспокій в церкві і в суспільстві в цілому», - коментує В.Русинка.

Водночас він розповів, що Священний синод УПЦ разом зі Всеукраїнською радою церков апелювали до законотворців та інших владних структур з пропозиціями щодо недоцільності прийняття закону та про необхідність його серйозного доопрацювання і суспільного обговорення.

«Ми віримо, що звернення предстоятеля УПЦ, Священного синоду, представників монастирів, духовенства та тисяч громадян України надасть можливість Президенту України не підписати цей закон, який грубо порушує конституційні права і свободи нашого народу», - висловив побажання повноважний представник УПЦ у ВР.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховною Радою за підтримки 233 народних депутатів був прийнятий в цілому Закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр" (№10492), згідно з яким в Україні будуть запроваджені біометричні паспорти.

Паспорт міститиме вмонтований чіп з біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців, та інформація про громадянина, яка зазвичай міститься в діючому паспорті. За бажанням до біометричного паспорта може бути включена додаткова змінна інформація. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься в Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно з цим законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

Згідно з законом, кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов’язаний отримати біометричний паспорт. Оформлення біометричного паспорта громадянина України здійснюється для всіх осіб, починаючи від народження (замінивши тим самим Свідоцтво про народження), і поновлюється кожні десять років.

Введення в Україні біометричних паспортів зумовлене зобов’язанням перед євроспільнотою. Україною підписана міжнародна угода в рамках ОБСЄ про введення біометричних технологій до 1 січня 2015 року. Такий принцип ідентифікації особистості дозволить у майбутньому забезпечити безвізовий режим України з країнами Євросоюзу.